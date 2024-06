"Um navio de carga com bandeira de Antígua e Barbuda foi atingido por um míssil 83 milhas náuticas [154 quilómetros] a sudeste de Aden", uma cidade no sudoeste do Iémen, na noite de sábado, disse a Ambrey.

"Um incêndio foi registado, mas foi neutralizado (...). Pessoas a bordo de pequenas embarcações próximas abriram fogo contra o navio durante o incidente", acrescentou a empresa britânica.

A agência britânica de segurança marítima UKMTO confirmou um incidente, no qual "um projétil desconhecido" atingiu um navio, e instou todas as embarcações a navegarem na área a terem cautela.

"Toda a tripulação está segura e o navio segue viagem", acrescentou a agência, que está sob a tutela do exército britânico.

Segundo a empresa Ambrey, "um segundo míssil foi avistado, mas não atingiu" o cargueiro.

Na sexta-feira, os rebeldes Huthis do Iémen reivindicaram a responsabilidade pelo lançamento de vários mísseis e veículos aéreos não tripulados contra dois navios mercantes em águas do Mar Vermelho.

Desde novembro que os Huthis lançaram dezenas de ataques com drones e mísseis contra navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, perturbando o comércio marítimo global nesta área estratégica.

Aliados do Irão, os rebeldes do Iémen dizem estar a agir em solidariedade com os palestinianos no contexto da guerra iniciada em outubro entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

Confrontados com os ataques, os Estados Unidos, apoiantes de Israel, criaram uma força multinacional em dezembro para proteger a navegação no Mar Vermelho e lançaram ataques contra os rebeldes no Iémen em janeiro, com a ajuda do Reino Unido.

Mas os ataques não dissuadiram os Huthis, que controlam a capital iemenita, Saná, e outras zonas do norte e oeste do país desde 2015, e passaram a apontar como alvos navios ligados a Israel, bem como navios norte-americanos e britânicos.

Na semana passada, os rebeldes ameaçaram intensificar os seus ataques ao largo do Iémen, depois de ataques norte-americanos e britânicos às suas posições terem deixado 16 mortos, de acordo com a televisão dos Huthis.

