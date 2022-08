Os seis ocupantes da cápsula da empresa Blue Origin transpuseram a barreira que separa o limite da atmosfera terrestre e o espaço e sentiram a microgravidade por instantes.

A viagem, a sexta da Blue Origin com tripulantes, teve, à semelhança de outros voos, a duração de pouco mais de 10 minutos, entre a descolagem e a aterragem.

O voo foi transmitido em direto pela Blue Origin, dirigida pelo magnata norte-americano Jeff Bezos.

Ao lado de Mário Ferreira, de 54 anos, presidente do grupo Pluris Investments, através do qual detém uma posição no capital da estação televisiva TVI e a empresa de cruzeiros Douro Azul, estão a engenheira egípcia Sara Sabry, a alpinista anglo-americana Vanessa O'Brien, o cofundador do canal desportivo do YouTube "Dude Perfect" Coby Cotton, o ex-executivo do setor das telecomunicações Steve Young e o especialista em tecnologia Clint Kelly III.

Mário Ferreira tornou-se o primeiro turista espacial português.

A nave da Blue Origin tem o nome do astronauta (Alan Shepard) que foi o primeiro norte-americano a chegar ao espaço, em 1961, e o quinto a pisar a superfície da Lua, em 1971.

