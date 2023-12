"Conversei com o Presidente [polaco] Andrzej Duda sobre o incidente com um míssil na Polónia. A Aliança do Tratado do Atlântico Norte [NATO] está solidária com este nosso valioso aliado, está a monitorizar a situação e vamos continuar em contacto enquanto os factos são apurados. A NATO vai continuar vigilante", escreveu Jens Stoltenberg na rede social X (antigo Twitter).

As forças armadas da Polónia informaram que um objeto não identificado entrou esta manhã no espaço aéreo do país, na direção da Ucrânia, desaparecendo depois dos radares, e que ter-se-á tratado de um míssil russo.

"Tudo indica que um míssil russo entrou no espaço aéreo da Polónia. Foi monitorizado por nós através de radares e deixou o espaço aéreo. Temos confirmação disso nos radares e de aliados" na NATO, disse o chefe das forças armadas da Polónia, general Wieslaw Kukula.

