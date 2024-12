NATO reforça presença no Mar Báltico após corte de cabo elétrico submarino

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) prometeu hoje reforçar a presença militar no Mar Báltico após o corte de um cabo elétrico submarino, que liga Finlândia e Estónia, perante suspeitas de sabotagem por parte da Rússia.