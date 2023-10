"Israel tem o direito de se defender e sofreu horríveis ataques terroristas no fim de semana, com muitos civis mortos", defendeu Stoltenberg, numa conferência de imprensa no final do primeiro dia de uma reunião de ministros da Defesa da Aliança.

"Também espero que, claro, quando virmos a resposta israelitas, esta seja proporcional. É importante que, à medida que este conflito continua, façamos todo o possível para evitar a perda de vidas civis inocentes", disse o secretário-geral da NATO.

RJP // PDF

Lusa/Fim