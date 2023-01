Numa reunião hoje realizada na sede da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental), em Bruxelas, com o membro bósnio da presidência tripartida da Bósnia, Denis Becirovic, Stoltenberg instou os dirigentes do país balcânico a absterem-se de exacerbar "retóricas divisionistas" e mostrou-se preocupado com "ações separatistas que possam tornar-se um terreno fértil para atividades externas malignas".

Exortou, em vez disso, o país a dar "passos concretos" no sentido da reconciliação interna, promovendo reformas que sejam do interesse de toda a Bósnia e preservem as instituições partilhadas, indicou a Aliança Atlântica num comunicado.

Stoltenberg sublinhou que a NATO apoia plenamente a soberania e a integridade territorial da Bósnia-Herzegovina e indicou que a estabilidade na região dos Balcãs é de "importância estratégica" para a organização militar.

Assim expressou a Aliança Atlântica a sua preocupação com as tendências separatistas da República Srpska, uma das duas entidades que formam a Bósnia-Herzegovina, cujo Presidente, Milorad Dodik, defende a secessão e a integração na Sérvia.

Na semana passada, realizou-se em Sarajevo um desfile com 2.000 paramilitares e polícias sérvio-bósnios para celebrar um feriado da República Srpska, apesar de este ter sido proibido pelas autoridades bósnias.

O evento decorreu na presença de Dodik e do ministro dos Negócios Estrangeiros sérvio, Ivica Dacic, com a participação de uma multidão empunhando bandeiras sérvias e da república sérvio-bósnia.

