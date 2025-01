"Sabemos que cerca de 11.000 soldados estão na região de Kursk, utilizados pelos russos. O que sabemos agora, e que os ucranianos também sabem, é que um terço deles estão feridos ou mortos", declarou Bauer em conferência de imprensa, após uma reunião de chefes do Estado-maior dos países da Aliança Atlântica.

O almirante neerlandês sublinhou que estas tropas enviadas por Pyongyang "não são utilizadas de forma muito eficaz", porque "há um problema de linguagem com os russos, pelo que a coordenação entre os russos e os norte-coreanos não é realmente possível".

Bauer referiu ainda que os norte-coreanos "não são necessariamente usados como escudo", mas também não são utilizados de forma muito favorável no campo de batalha, pelo que "muitos deles morrerão, e é assim que acontece".

Referindo-se aos militares da Coreia do Norte capturados pelos ucranianos, disse apenas que "foram interrogados, pelo que fornecerão informações".

"Continua a ser surpreendente que um dos países mais isolados do mundo, a Coreia do Norte, seja agora, de repente, um interveniente", considerou Bauer, acrescentando ser também "fascinante que a China esteja basicamente a permitir que isto aconteça".

O presidente do Comité Militar da Aliança afirmou que foi transmitida à China a mensagem de que "não pode ter as duas coisas" ao mesmo tempo.

"Ou seja, não se pode dizer que se quer ser nosso amigo e negociar com os europeus e os americanos e, ao mesmo tempo, alimentar a guerra na Europa", afirmou, reconhecendo que "não é totalmente claro" até onde vai a relação entre Moscovo e Pequim, mas as suas implicações a longo prazo "são, naturalmente, uma grande preocupação".

Bauer recordou que, de acordo com os números da NATO, 700 mil soldados russos foram feridos ou mortos em quase três anos desde a invasão da Ucrânia, "um número enorme".

O responsável militar salientou, em todo o caso, que a situação é "difícil para ambos os lados", frisando que a Ucrânia "não está a colapsar na frente", mantendo posições na região fronteiriça russa de Kursk, enquanto "os russos, basicamente, não alcançaram qualquer dos seus objetivos".

Por seu lado, o comandante supremo Aliado para a Europa, o general Christopher G. Cavoli, afirmou que "o apoio da NATO à Ucrânia é duradouro" por várias razões, a começar pela intenção política dos aliados e porque foram criadas estruturas para tal.

"Temos infraestruturas. Temos pessoas designadas. E a SATU é uma sede importante. A NATO já assumiu a responsabilidade de defender os nós logísticos que permitem o fornecimento de armas à Ucrânia", comentou, referindo-se ao comando que a Aliança assumiu a partir de uma base na Alemanha para coordenar a entrega de material e treino militar às forças de Kiev.

Relativamente à nova atividade da NATO denominada "Baltic Sentry" para proteger infraestruturas submarinas críticas no Mar Báltico com navios, aeronaves e outros meios, após as recentes suspeitas de ações de sabotagem atribuídas à chamada frota de "navios fantasma russos", Cavoli observou que, "de muitas maneiras", ilustra os desafios de defender instalações vitais.

O general norte-americano, que vai comandar o "Baltic Sentinel", apontou que existem "complicações jurisdicionais" a nível nacional em relação a estas infraestruturas.

"Existe uma mistura complicada de autoridades pertencentes aos ministérios do Interior, guarda costeira, polícia, organizações internacionais, organizações comerciais e, em cada caso, trabalhamos muito cuidadosamente com a autoridade relevante para partilhar informações e dar uma compreensão do que está a acontecer no mar", explicou.

