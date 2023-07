De acordo com um relatório sobre a despesa em Defesa dos Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), divulgado hoje, Portugal é o oitavo país, em 31, com menor investimento nesta área.

A Aliança Atlântica estimou que este ano o investimento total em Defesa seja de 1,48% do PIB, percentagem que é abaixo do objetivo de 1,66% estabelecido pelo Governo.

O executivo português tinha inicialmente apontado que deveria atingir os 1,66% do PIB em despesa na Defesa em 2024, mas no início do ano a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, considerou que era possível antecipá-lo para este ano.

Ainda assim, feita a comparação de todos os anos a partir de 2014, ano em que os Estados-membros acordaram com este incremento na despesa em Defesa, Portugal está os níveis de investimento mais elevados da última década.

Os 31 países que compõem a NATO estabeleceram como compromisso atingir um mínimo de 2% do PIB em despesa na Defesa.

Portugal estabeleceu como meta esta percentagem até 2030.

