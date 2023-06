"Todos os aliados estão de acordo de que a 'porta da NATO continua aberta', que a Ucrânia vai ser membro da aliança e que a Rússia não tem direito de veto", declarou Jens Stoltenberg na capital da Eslováquia.

O secretário-geral da NATO participa em Bratislava nas conversações com os chefes de Estado dos nove países do flanco leste da Aliança Atlântica (Grupo de Bucareste).

A última invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, fortaleceu as relações entre os países da NATO, durante os últimos meses.

As conversações de Bratislava antecedem a cimeira da NATO em Vilnius, onde, segundo Stoltenberg, vão ser adotadas "decisões muito significativas".

"Vamos reforçar o nosso apoio à Ucrânia com um programa de assistência plurianual para ajudar o país a passar das regras do tempo soviético para as regras da NATO e para aproximar a Ucrânia da NATO", acrescentou.

Em Vilnius, "temos também de alcançar um acordo sobre um compromisso mais forte no sentido de aumentar o investimento na Defesa para um mínimo de 02% do Produto Interno Bruto (PIB)", disse ainda Stoltenberg, sublinhando que está a trabalhar para garantir "que em breve" a Suécia vai ser um país de "pleno direito" da NATO.

Em virtude da invasão russa, a Suécia e a Finlândia abandonaram a política de não-alinhamento militar e pediram para aderir à NATO.

