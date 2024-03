"As eleições na Rússia não foram nem justas nem livres", afirmou Stoltenberg durante uma conferência de imprensa conjunta em Tbilissi com o primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobajidze, no âmbito da sua visita aos três países do Cáucaso do Sul.

Na véspera das eleições, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) afirmou que para haver eleições livres e justas seria necessário haver concorrência, listas diferentes, um debate aberto e uma imprensa livre e independente.

"Mas não há imprensa livre e independente na Rússia", frisou.

A Comissão Eleitoral Central da Rússia informou que, com quase 100% de todos os distritos eleitorais contados, Putin obteve 87,29% dos votos, tendo quase 76 milhões de eleitores votado no Presidente russo, o maior número de votos de todos os tempos. As eleições presidenciais começaram na sexta-feira e terminaram no domingo.

Sobre o conflito na Ucrânia, Stoltenberg frisou que a Aliança Atlântica também considerou "ilegais" as eleições nas regiões ucranianas anexadas por Moscovo, como Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia.

Putin denunciou na véspera que os soldados da NATO já estão a combater na Ucrânia e a morrer "em grande número".

Stoltenberg aproveitou a ocasião para considerar que são "absolutamente ilegais" as ações da Rússia na Ucrânia e nas repúblicas georgianas separatistas da Abcásia e da Ossétia do Sul, cuja independência foi reconhecida por Moscovo em 2008.

"A Geórgia é um dos parceiros mais próximos da NATO, apoiamos a soberania e a integridade territorial da Geórgia. A Ossétia do Sul e a Abcásia fazem parte da Geórgia", acrescentou.

Stoltenberg sublinhou ainda a validade da Cimeira da NATO de Bucareste, realizada em 2002, que abriu a porta à possibilidade de a Geórgia vir a integrar a Aliança Atlântica.

"A Rússia está a seguir uma política imperialista", afirmou, sublinhando a importância de aumentar o apoio à Ucrânia, que enfrenta atualmente uma situação difícil no campo de batalha face ao avanço das forças russas.

Stoltenberg acrescentou que, com o chefe do Governo da Geórgia analisou hoje as questões de segurança do Mar Negro.

"Esta é uma questão que diz respeito tanto à Geórgia como à NATO. Com o nosso apoio, a Ucrânia está a atacar a frota russa no Mar Negro", concluiu.

Stoltenberg chegou hoje à Geórgia, vindo do Azerbaijão, no âmbito de uma digressão ao Cáucaso do Sul para se encontrar com Kobajidze e com a Presidente Salome Zurabishvili.

A visita do secretário-geral da NATO termina na terça-feira na Arménia.

