NATO afirma que"referendos" são uma "flagrante violação do direito internacional"

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, afirmou hoje que os "referendos fictícios" nos territórios ucranianos controlados pela Rússia são "ilegais" e que constituem uma "violação flagrante do direito internacional".