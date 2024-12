"Estes próximos dias até ao Natal, vamos ter um cenário de tempo seco com céu pouco nublado ou limpo" e, nalguns locais, preveem-se mesmo "temperaturas máximas até acima da média para a época do ano", declarou à agência Lusa uma meteorologista do IPMA.

As temperaturas máximas deverão "variar sensivelmente entre os 12/14° e os 16/17°C, eventualmente nalguns locais do litoral, em particular do litoral sul, portanto na Costa sul do Algarve teremos temperaturas máximas até um pouco superiores, a variar sensivelmente entre os 17 e os 20°C".

No nordeste transmontano e na Beira Alta as temperaturas máximas poderão ser inferiores a 12/13 graus.

"As noites serão de alguma forma frias, embora não com temperaturas muito baixas para a época do ano" e as temperaturas mínimas "deverão variar sensivelmente entre os 4 e os 7°C", sendo que a faixa costeira da região sul e o litoral da região de Lisboa poderão ter "temperaturas mínimas um pouco superiores da ordem dos 7 a 10°C".

Temperaturas mínimas "da ordem dos 0 a 2/4°C" estão previstas para o nordeste transmontano e Beira Alta, sendo "provável que em alguns locais do interior norte e centro haja formação de geada".

Nestas regiões, a partir do dia 26, "é provável a formação de nebulosidade baixa, neblinas e nevoeiros", adiantou a especialista.

Em relação ao vento, as previsões do IPMA indicam que até dia 25 deverá ser "fraco a moderado predominando de nordeste, soprando temporariamente forte nas terras altas".

