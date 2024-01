Segundo a PJ, o narcotraficante é suspeito de liderar uma importante organização criminosa que se dedicava à introdução e posterior distribuição, por toda a América do Norte, de grandes quantidades de cocaína e metanfetaminas.

O cumprimento da extradição foi realizada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, em articulação com a Drug Enforcement Administration (DEA), a agência anti-droga dos Estados Unidos.

Aquando da detenção do narcotraficante no Aeroporto de Lisboa, no ano passado, foram apreendidos, na posse do suspeito, diversos documentos e objetos com "presumível relevância probatória" para as investigações em curso nos Estados Uidos, tendo, posteriormente, sido entregues às autoridades daquele país, adianta a PJ.

O detido, cuja nacionalidade não é revelada, foi apresentado no Tribunal da Relação de Lisboa, que validou a detenção e determinou que aguardasse a extradição em prisão preventiva.

O homem, de 43 anos, foi entregue na manhã de sexta-feira aos agentes da DEA, que se deslocaram a Portugal para executar esta ordem judicial, tendo o mesmo sido transportado para os Estados Unidos em aeronave da agência norte.

