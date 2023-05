"Não será por minha causa e do PSD que haverá eleições antecipadas. Não as pedimos, mas também vos digo: não as recusaremos. Sim, estamos preparados para tudo o que for necessáerio", afirmou Luís Montenegro, em conferência de imprensa, na sede nacional do PSD, no final da reunião da Comissão Permanente do partido.

Um dia depois do anúncio do primeiro-ministro de que não aceita o pedido de demissão de João Galamba do cargo de ministro das Infraestruturas, o presidente do PSD acusou António Costa de ter vivido na terça-feira o seu "momento de canto do cisne".

"Num ápice, um primeiro-ministro que enchia a boca com a palavra e o valor da estabilidade, ensaiou uma "fuga para a frente" a ver se provoca eleições antecipadas", acusou, dizendo que "este perfil de primeiro-ministro não interessa a Portugal".

