António Costa foi questionado na conferência de imprensa do Conselho de Ministros se a crise dos últimos dias relacionada com a transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco estava mesmo ultrapassada e até quando poderia garantir a permanência de Mário Centeno no Governo.

"Como o senhor ministro das Finanças disse, não há crise, está tudo ultrapassado", disse, apenas, considerando esta a resposta "mais fácil de todas".

