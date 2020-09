Questionada em conferência de imprensa sobre a iniciativa promovida pelos 'encarnados', que segundo a imprensa desportiva vai convidar 20 sócios para a tribuna presidencial, espaço destinado a convidados, à semelhança do que também já foi anunciado pelo Vitória de Guimarães, com parecer negativo da ARS Norte.

"Creio que no assunto do Vitória de Guimarães, terá sido pedido esse parecer à autoridade de saúde local ou regional. Não chegou à DGS nem tem de chegar. (...) Sobre o Benfica, tanto quanto sei, não entrou nenhum pedido de parecer sobre se podiam ou não ter convidados a assistir ao jogo. Este é o ponto objetivo da situação", esclareceu Graça Freitas.

A DGS deu um parecer favorável no final da temporada transata, acrescentou, quando foi pedida uma avaliação "sobre poder haver alguns convidados para assistirem à entrega do troféu", ganho pelo FC Porto, num "momento especial e num contexto epidemiológico" diferente do atual.

Já hoje, o Vitória de Guimarães prometeu realizar testes à covid-19 junto dos sócios convidados a assistirem aos jogos realizados no Estadio D. Afonso Henriques, adiantou à Lusa fonte oficial do clube.

Os minhotos comunicaram, aliás, a intenção à Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, apesar do parecer desfavorável à presença de público no estádio vitoriano por parte dessas autoridades, divulgado na sexta-feira passada.

"Em concordância com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro de 2020, e as orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde (DGS), as autoridades de saúde de nível nacional, regional e local comunicaram o seu parecer desfavorável, não permitindo a presença de público", lê-se no comunicado então publicado pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

Os minhotos anunciaram, em 16 de setembro, que iriam sortear 40 associados para assistirem aos jogos na tribuna presidencial do Estádio D. Afonso Henriques, a partir da terceira jornada, com a receção ao Paços de Ferreira, agendada para as 21:15 de 02 de outubro.

O clube de Guimarães tentou convidar sócios para o duelo da primeira jornada do campeonato, realizado em 18 de setembro (derrota com o Belenenses SAD, por 1-0), mas a ARS Norte proibiu a iniciativa, com a justificação do "cenário epidemiológico" que então se vivia em Guimarães - o concelho tem 1.173 casos positivos, segundo a informação mais recente disponível no portal da DGS para a covid-19.

Portugal contabiliza pelo menos 1.936 mortos associados à covid-19 em 72.055 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

