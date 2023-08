O avião privado Embraer, pertencente ao grupo Wagner, despenhou-se na quarta-feira a norte de Moscovo, matando as dez pessoas que se encontravam a bordo.

O exército norte-americano não dispõe "de qualquer informação que indique que um míssil terra-ar" esteve envolvido na queda do avião que presumivelmente vitimou Yevgueny Prigozhin, declarou o porta-voz do Departamento da Defesa norte-americano Pat Ryder, classificando como "inexatas" as informações dando conta da utilização de tal armamento.

ANC // PDF

Lusa/Fim