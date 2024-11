Musk está à procura de pessoas para integrarem o futuro Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla inglesa) que irá dirigir e que visa conseguir cortes drásticos nos gastos públicos do Governo federal.

"Precisamos de revolucionários com um QI elevado dispostos a trabalhar mais de 80 horas por semana para reduzir custos", explicou o DOGE numa mensagem divulgada na X, a rede social de Musk.

O novo departamento será liderado por Elon Musk e pelo empresário Vivek Ramaswamy, que participou nas primárias para a nomeação republicana.

O DOGE informou, na mensagem, que Musk e Ramaswamy irão analisar apenas 1% dos melhores currículos que receberem através de mensagens diretas na plataforma X.

Trump anunciou na terça-feira a criação deste gabinete que "fornecerá aconselhamento e orientação de fora do Governo e fará parceria com a Casa Branca e com o Gabinete de Gestão e Orçamento para impulsionar reformas estruturais em grande escala e criar uma abordagem empresarial ao Governo nunca antes vista".

A missão do DOGE deverá ser concluída o mais tardar até 04 de julho de 2026, quando se comemorarem os 250 anos da independência dos Estados Unidos.

