Tomar, Santarém, 25 fev 2025 (Lusa) --O Convento de Cristo (Tomar) vai receber obras de reabilitação do Paço Henriquino, Alcáçova e Castelo através de uma empreitada orçada em 3,6 milhões de euros (ME), que inclui a requalificação do jardim, disse hoje fonte do Património Cultural.