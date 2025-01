"Não há problema em ter orgulho de ser alemão. Lute por um futuro brilhante para a Alemanha", disse o homem mais rico do planeta, segundo a Alternativa para a Alemanha (AfD), perante cerca de 4.500 apoiantes reunidos na Feira de Halle (leste).

Elon Musk justificou o seu apoio por este partido representar "a melhor esperança para a Alemanha".

Numa intervenção desarticulada, Musk elogiou a "nação alemã" que remonta a "milhares de anos". O imperador romano Júlio César já tinha ficado "impressionado" pelo desejo de lutar contra as tribos germânicas, acrescentou.

O governo atual "reprime agressivamente a liberdade de expressão", acrescentou.

A AfD deve, por isso, "lutar, lutar, lutar", em particular por "mais autodeterminação para a Alemanha e para os países da Europa e menos de Bruxelas".

Nas últimas semanas, Musk tem interferido regularmente na política interna da Alemanha e de outros países europeus, publicando comentários na sua rede social X e apoiando abertamente a AfD.

Esta formação hostil aos migrantes está na segunda posição nas sondagens para as eleições legislativas de 23 de fevereiro com 20%, atrás dos conservadores da CDU/CSU com cerca de 30% das intenções de voto.

No passado, ele também chamou o chanceler social-democrata Olaf Scholz de "louco" e "um imbecil incompetente" e o presidente Frank-Walter Steinmeier de "tirano".

O empresário norte-americano causou o espanto de alguns e a indignação de outros durante uma reunião com Donald Trump na noite de segunda-feira, ao realizar duas vezes uma saudação descrita por alguns como "fascista" ou "nazi", enquanto outros defenderam "um gesto desajeitado".

Musk discursava no palco da Capital One Arena, onde apoiantes de Donald Trump se reuniram para um encontro com o novo presidente norte-americano poucas horas após sua posse.

