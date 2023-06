O músico da lendária banda de Liverpool (norte da Inglaterra), que está prestes a comemorar seu 81.º aniversário, explicou que a voz de John Lennon foi retirada de uma velha fita de cassete para executar a nova música.

"Acabámos de a terminar e será lançada este ano", disse.

Paul McCartney não disse o nome da canção, mas poderá tratar-se de uma composição de John Lennon de 1978, intitulada "Now And Then", segundo a BBC.

Esta composição já tinha sido dada como uma possível "música de reunião" dos Beatles em 1995, quando a banda estava a compilar a série "Anthology", sobre toda a sua carreira.

A gravação foi entregue a Paul McCartney há cerca de um ano pela viúva de John Lennon, Yoko Ono.

A música fazia parte de uma cassete com várias gravações chamada "For Paul" que Lennon tinha feito pouco antes da sua morte, em 1980.

