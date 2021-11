Com direção musical de João Paulo Santos, a iniciativa decorrerá também nos dias 04 e 05 e do programa consta também a apresentação de canções de "The Hollywood Songbook", de Bertolt Brecht e Hanns Eisler, anunciou o Teatro Aberto.

No dia 05 haverá também um colóquio em torno do espetáculo, em que participam o maestro João Paulo Santos, o diretor artístico do Teatro Aberto, João Lourenço, e Vera San Payo de Lemos, tradutora e investigadora do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que, desde 1980, trabalha na área da tradução e dramaturgia com João Lourenço.

"Mahagonny Songspiel" marca o início da colaboração do compositor Kurt Weill (1900-1950) com o autor Bertolt Brecht (1898-1956).

"Convidado para participar com uma ópera curta no Festival de Música de Câmara Alemã de Baden-Baden em 1927, Kurt Weill opta por criar um novo género musical, um 'songspiel', uma peça com canções, a partir dos cinco Mahagonny-Gesänge ["Cânticos de Mahagonny"] do livro de poemas Hauspostille ["Sermões domésticos"], de Bertolt Brecht, publicado nesse mesmo ano", recordou o Teatro Aberto na sua página 'online'.

Para prolongar e aprofundar a reflexão sobre os lugares, inclui-se neste espetáculo um conjunto de canções de uma outra obra musical baseada predominantemente em poemas de Brecht: "The Hollywood Songbook", de Hanns Eisler, compositor com quem Brecht mais colaborou ao longo da sua vida.

Dias 03 e 04 os espetáculos têm início às 21:30, e no dia 05, às 16:00. Às 17:30, seguir-se-á o colóquio subordinado ao tema "Em torno de Mahagonny". Todas as iniciativas decorrerão na sala Azul daquele teatro junto à Praça de Espanha.

