"Este aumento, deve-se ao contínuo reforço na comunicação, modernização de conteúdos e valorização das estruturas museológicas e sua aproximação ao setor da educação do turismo", explicou o instituto cabo-verdiano, no seu relatório anual.

O aumento, prosseguiu o IPC, é equivalente a mais 10.000 visitantes em relação ao ano anterior, dados que "refletem o crescente interesse e afirmação dos museus no contexto turístico cultural nacional".

Em 2022, os museus cabo-verdianos receberam 23.665 visitantes, um aumento de 179% em relação ao ano anterior (8.466), segundo dados do IPC.

O número registado no ano passado já é superior a 2019, ano pré-pandemia da covid-19, quando foram contabilizadas 29.264 visitas aos museus tutelados pelo Ministério da Cultura e Indústrias Criativas.

De acordo com aquele instituto cabo-verdiano, os turistas estrangeiros continuam a ser os que mais visitam os museus no país, representando 68% das entradas, "em consequência do aproveitamento das temporadas de cruzeiros de janeiro a março e de setembro a dezembro".

Do total, avançou ainda que 15% das entradas foram feitas por estudantes, 13% por nacionais e 4% delegações/visitas oficiais.

O Campo de Concentração do Tarrafal continua a ser o museu mais visitado em Cabo Verde (38%), seguido do Museu Etnográfico da Praia (16%) e do Museu do Mar, em São Vicente (14%), entre os três primeiros lugares.

O IPC salientou que o Museu de Arqueologia da Boa Vista, inaugurado há apenas seis meses, já foi visitado por 1.441 pessoas.

Integram ainda a rede de museus de Cabo Verde a Casa da Morna Sodade (490), o Museu da Tabanca (170), o Museu do Mar (4.655), o Núcleo Museológico Cesária (3.385), a Casa Museu Eugénio Tavares (484) e o Museu do Sal (973).

Para a mesma fonte, estas estatísticas "são encorajadoras" para este ano e adiantou que serão implantados vários outros projetos, antecipando-se ainda "um crescimento contínuo e uma interação ainda maior de visitantes nos museus".

