No período em análise, os museus sob a tutela do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e geridos pelo IPC registaram mais 5.375 visitantes do que no primeiro semestre de 2023.

De acordo com o IPC, o "notável aumento" de visitantes pode ser atribuído a várias ações de valorização das estruturas museológicas, incluindo a implementação de novos projetos museográficos.

Mas também a dinamização dos museus através de atividades educativas e culturais, e um "maior engajamento" com os setores escolar e turístico, acrescentou.

Nos primeiros seis meses deste ano, o Museu do Campo de Concentração do Tarrafal [de Santiago] consolidou-se como o mais visitado, recebendo 6.028 estrangeiros e 5.456 nacionais, totalizando 11.484 visitantes.

"Este número é quase o dobro do registado no primeiro semestre de 2023, quando recebeu 6.428 visitantes, e representa 49% do total de entradas nos 11 museus geridos pelo IPC", salientou a mesma fonte.

Em segundo lugar, encontra-se o Museu do Mar, em São Vicente, com 3.399 visitantes, o que equivale a 14% do total de entradas.

O Núcleo Museológico Cesária Évora, também em São Vicente, ocupa a terceira posição, representando 10% do total.

Do total de visitantes, os estrangeiros constituem a maior parcela, representando 65% do público, enquanto os visitantes nacionais somam 35%, avançou o IPC.

"Esta predominância de visitantes estrangeiros espelha a dinâmica turística no país e a procura por conteúdos e atrativos culturais neste contexto", explicou.

Segundo o IPC, os primeiros quatro meses do ano continuam a ser os mais procurados, impulsionados pelo turismo de cruzeiro nas ilhas de Santiago e de São Vicente.

"Excecionalmente, o mês de maio registou um aumento exponencial no número de visitantes, impulsionado pelas atividades comemorativas do encerramento do Campo de Concentração do Tarrafal", prosseguiu.

