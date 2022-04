A campanha visa restaurar 16 esculturas dos séculos XVII e XVIII do Museu Nacional Machado de Castro (MNMC) e que integram a exposição temporária "Resgatar a Ordem. Iconografias [s]em reserva[s]", inaugurada recentemente e que procura dar visibilidade e contexto a 70 peças daquele espaço que estavam nas suas reservas.

"Esta campanha decorre de um processo de conservação preventiva, mas não foi possível fazer uma campanha profunda de conservação e restauro porque o Museu não dispõe de técnicos de conservação e restauro nos seus quadros técnicos para executarem os trabalhos mais profundos", explicou a diretora do MNMC, Lurdes Craveiro, que falava durante uma conferência de imprensa.

Esse processo de conservação preventiva desencadeou a atual campanha, feita em parceria com a Liga de Amigos do Museu Nacional Machado de Castro, aclarou.

O orçamento global para o restauro das 16 peças situa-se na ordem dos 32 mil euros, podendo as pessoas fazer uma transferência bancária para a conta da Liga de Amigos (PT50 0010 0000 35375910001 76) ou através de um donativo presencial na caixa que está na exposição temporária, referiu.

"Quando as pessoas fazem um donativo presencial, temos preparado um caderno com as 16 peças e pedimos que as pessoas, caso queiram, faça uma doação em que identificam e justificam a escolha do donativo para uma peça específica, que pode ser por uma questão emocional, seja por a peça ser da igreja onde a pessoa se casou ou foi batizada ou ser de um santo da sua devoção", salientou Lurdes Craveiro.

A diretora do MNMC realçou ainda que, apesar de estas campanhas não serem uma novidade no país, "Coimbra não está muito habituada a este tipo de processos", esperando que haja uma maior ligação da cidade ao museu e ao seu património.

Segundo António Cabral de Oliveira, da Liga de Amigos, esta campanha pode ser contínua no tempo, podendo depois dar resposta a outras peças com necessidade de trabalhos de restauro, destacando também a importância de reforçar a ligação entre a cidade e o MNMC.

Para além dos donativos presenciais ou por transferência bancária, a Liga de Amigos vai também procurar contactar empresários da região, que possam estar interessados em apoiar o restauro das peças integradas na campanha.

"Quando acabarmos de recuperar estas 16 peças, há muitas mais lá em baixo [nas reservas do museu] a precisar. Podemos fazer quase uma campanha permanente para recuperar estas preciosidades", frisou.

As 16 esculturas em madeira são originárias de vários espaços de Coimbra, tais como a Capela da Estrela, o Real Colégio Ursulino das Cinco Chagas ou da Igreja de São de Almedina.

