O museu do território associa-se às comemorações dos 20 anos do Douro Património Mundial da UNESCO, que se iniciam hoje e se prolongam até 14 de dezembro de 2022.

Hoje foi inaugurada na sede do Museu do Douro, no Peso da Régua, distrito de Vila Real, a exposição fotográfica "Côa Douro" sobre a paisagem e o património dos dois territórios classificados.

"É um arquivo que estamos a construir para memória futura, é uma visão de quatro fotógrafos, visões diferentes do que é o nosso território", afirmou à agência Lusa o diretor da instituição, Fernando Seara.

A mostra de imagens captadas por Duarte Belo, Egídio Santos, Jaime António e Vergílio Ferreira representa a segunda parte do projeto, que está também patente no Museu do Côa.

Para este ano de comemorações, que se prolonga até dezembro de 2022, Fernando Seara referiu que o Museu do Douro escolheu palavras chave como "construir", "crescer" e "celebrar". E celebram-se os 20 anos da classificação do Douro Património Mundial, mas também os 25 anos da criação do Museu do Douro e os 100 anos da Diocese de Vila Real.

A instituição programou, para este período, oito exposições temporárias e quer abrir o CRIVO, na antiga panificadora da Régua, para divulgar os criadores da região, gerar oportunidades de negócio e desenvolver ações de formação.

O próximo será também o ano de dar início à colocação de esculturas inspiradas na obra da pintora Armanda Passos, no parque que tem o nome da artista, localizado na zona ribeirinha da cidade do Peso da Régua.

"Vamos fazê-lo na medida em que vamos conseguindo produzir as esculturas. Três delas já estão a ser produzidas e são figuras representativas da obra da Armanda Passos", frisou.

Há peças com cerca de três metros de altura. Na obra de Armanda Passos, que faleceu este ano, estão muito presentes figuras de mulheres, animais e cores vivas.

"Penso que serão ícones para o Douro", salientou Fernando Seara.

O projeto junta a Fundação do Museu do Douro, a Câmara do Peso da Régua e a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) e tem a parceria da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

Será também, acrescentou, produzido um livro sobre a obra de Armanda Passos, pintora que era natural da Régua e que doou à unidade museológica 83 obras, entre desenhos a tinta da china, guaches, óleos, gravuras e serigrafias.

O Museu do Douro pretende ainda levar à Assembleia da República, em Lisboa, uma exposição de fotografias de António Barreto, doadas à instituição, e que representa também uma homenagem ao professor e sociólogo.

Em 2022, a terceira edição do concurso internacional de fotografia "Douro Património Mundial" tem como tema o "Douro Património Contemporâneo".

Questionado sobre a distinção da UNESCO, Fernando Seara considera que "seguramente" hoje há um "Douro melhor" do que há 20 anos.

"Penso que se cometeram alguns erros e com erros também se aprende. Tivemos situações complicadas que conseguimos resolver e de alguma forma minimizar, como, por exemplo, a construção da barragem do Tua. Temos todos os dias algumas intervenções no património classificado que não põem em causa a classificação, mas são impactantes. Estamos atentos a isso", salientou.

O despovoamento é um problema do Douro, transversal a todo o Interior, mas Fernando Seara faz questão de destacar os jovens que aqui ficam, que aqui investem e que para cá vêm.

"Temos que começar a ouvir os jovens da região, os jovens com qualificação nas diferentes áreas de trabalho, na viticultura, enologia, no marketing, comunicação e museologia. O futuro está com eles porque trazem criatividade, inovação e originalidade", sublinhou.

