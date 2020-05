"Uma das novidades da reabertura do Museu do Caramulo é a oferta da entrada aos profissionais de saúde, até ao fim do ano de 2020, como forma de agradecimento e reconhecimento pelo seu trabalho incansável durante a atual pandemia", refere um comunicado do Museu, enviado à agência Lusa.

Localizado na vila de Caramulo, na serra com o mesmo nome, a 16 km de Tondela, a cujo município pertence, o museu mantém em exibição as coleções permanentes, bem como a exposição temporária "A Arte da Persuasão" - interrompida pela pandemia de covid-19 e agora prolongada até 28 de junho - e que exibe "uma mostra de mais de 250 peças originais de propaganda, tais como cartazes, panfletos e filmes, utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial".

As peças são oriundas de países intervenientes na guerra, como os EUA, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Japão ou a União Soviética e a exposição "pretende mostrar a propaganda sob o enquadramento de forma de arte que a mesma assumiu, cumprindo com o objetivo de qualquer outra obra de arte: provocar emoções nas pessoas e mudar o mundo", lê-se na página Internet do Museu do Caramulo.

Com mais de 60 anos de existência e visitado por mais de 1,5 milhões de pessoas, a instituição afirma assegurar "todas as condições de higiene e segurança para proteção dos visitantes e colaboradores", de acordo com o protocolo "Clean & Safe", um selo de cumprimento das regras face à pandemia de covid-19, atribuído pelo Turismo de Portugal.

