Num espaço com cerca de 2.400 metros quadrados, a um quilómetro do Museu, o Caramulo Experience Center é um espaço inteiramente dedicado à paixão motorizada e onde, a partir das reservas da coleção que não estavam expostas para o público, se propõe uma experiência "mais imersiva" em torno do mundo dos automóveis e motos antigas, disse à agência Lusa o presidente da direção do Museu do Caramulo, Salvador Patrício Gouveia.

Por aquele espaço na vila do Caramulo encontram-se automóveis que vão do início do século XX até ao século XXI, motorizadas, bicicletas ou até minicarros de assinatura e fabrico português.

Há também fotografias, cartazes promocionais de marcas, sinais luminosos, bombas de gasolina, latas de óleo antigas ou peças de carros, mas o grande forte deste novo espaço expositivo está nas possibilidades que não se encontram na coleção de carros do Museu do Caramulo.

"Por um lado, é uma extensão e complementaridade do Museu do Caramulo, mas, por outro lado, é uma abordagem e uma experiência completamente diferente, porque aqui a visita é sempre feita por um guia, não há cordas a separar [as pessoas dos carros]. É uma coisa muito mais imersiva, em que as pessoas se aproximam, fazem perguntas, podem abrir as portas dos automóveis e, no limite, podem até andar nos automóveis, sob marcação", salientou.

Para além da possibilidade de os visitantes experimentarem dar uma volta num automóvel com 100 anos, aqui poderão também presenciar os processos de reparação e conservação dos automóveis.

No Caramulo Experience Center ficarão instaladas as oficinas do Museu, dedicadas à manutenção de carros antigos, que tanto dão respostas às suas próprias necessidades como às de colecionadores privados que querem as suas viaturas tratadas como se fossem "peças de museu", explicou.

"Vão ver 'in loco' como é a manutenção, como é a montagem e desmontagem de um automóvel, o que faz com que todos os dias sejam diferentes", salientou Salvador Patrício Gouveia.

Para além das visitas, aquele centro pretende também assumir-se como "um espaço de difusão de informação e partilha de conhecimento", estando previstas conferências e oficinas com especialistas de várias áreas sobre restauro de carros antigos.

Face a toda a oferta que o espaço oferece, Salvador Patrício Gouveia acredita que no Caramulo Experience Center não haverá "dois dias de visitas iguais".

O espaço é inaugurado no sábado, estando prevista a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que também irá estar na reabertura oficial do Museu do Caramulo, após as obras de alargamento e requalificação das salas dedicadas à sua coleção de arte.

