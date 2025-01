Contactada pela agência Lusa sobre o balanço de visitantes, a comunicação do espaço museológico na gestão do CCB desde o início de 2023, no lugar do antigo Museu Coleção Berardo, anunciou ter recebido uma média diária de 1.881 visitantes nas exposições.

No ano de 2023, de janeiro a dezembro, já sob gestão do CCB, o MAC tinha recebido 480.533 visitantes nas exposições, verificando-se um aumento de afluência de 22,5% em 2024, indicam os dados do museu.

A exposição mais visitada, "Ou o Desenho Contínuo. Desenho da Coleção Teixeira de Freitas", atraiu 87.000 visitantes, seguindo-se a exposição de arquitetura "Marina Tabassum. Materiais, Movimentos e Arquitetura no Bangladesh", com 43.000 visitantes.

Outras exposições que marcaram a programação do ano passado no MAC/CCB foram "João Fiadeiro: Introspetiva", dedicada ao coreógrafo português, que recebeu 34.220 visitantes, e "Evidence: Soundwalk Collective & Patti Smith", com uma colaboração da cantora e compositora norte-americana com aquele coletivo, que acolheu 21.241 pessoas.

A exposição "Coleção Berardo do 1.º Modernismo às Novas Vanguardas do Séc. XX" contou com 144.000 visitantes, indicou a mesma fonte.

O museu teve a sua identidade renovada em outubro de 2023, após o fim do acordo de 15 anos entre o Estado e o colecionador José Berardo, cuja coleção se encontra ainda à guarda do CCB por decisão judicial, no âmbito de um processo da banca contra o empresário madeirense.

Por concurso internacional, foi escolhida uma nova direção artística, tendo sido selecionadas a curadora espanhola Núria Enguita e a arquiteta e investigadora Mariana Pestana.

Além da Coleção Berardo, o museu reúne obras da Coleção de Arte Contemporânea do Estado, a Coleção Ellipse, adquirida pelo Estado em 2022, e a Coleção Teixeira de Freitas, deixada em depósito pelo colecionador.

O Museu Coleção Berardo esteve instalado no Centro Cultural de Belém durante 15 anos, somando mais de 10 milhões de visitantes.

A Coleção Berardo reúne os desenvolvimentos artísticos no mundo ocidental, no decurso do século XX, e inclui, entre outros, artistas estrangeiros de renome como Jean Dubuffet, Joan Miró, Yves Klein, Piet Mondrian, Duchamp, Chagall, Picasso e Andy Warhol, e de portugueses como Rui Chafes, Fernanda Fragateiro e Julião Sarmento.

