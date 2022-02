A par de ciclos de cinema temáticos, a realizar no primeiro sábado de cada mês, o mimo vai receber mensalmente filmes "dos maiores festivais de cinema do país", avança o museu de Leiria em comunicado, de forma a "trazer à cidade outras visões e linguagens do cinema".

A programação foi definida pela dupla de realizadores Bruno Carnide e Cátia Biscaia, responsáveis pelo Leiria Film Fest, festival de curtas-metragens que este ano vai para a nona edição, a partir de 25 de maio.

As propostas do mimo incluem ainda mostras de vídeo arte e, a partir de 2023, uma bienal de cinema, que vai contemplar "uma semana dedicada ao cinema de longa-metragem, onde serão exibidos alguns filmes com a presença de realizadores e equipa técnica, assim como oferta formativa".

O primeiro momento da programação anunciada é a exibição de "Shoplifters - Uma família de pequenos ladrões", filme do japonês Hirokazu Koreeda, no dia 05 de março, às 15:00, no Auditório António Campos, no mimo, seguindo-se um debate.

