Segundo o Inamet, o abalo sísmico foi registado as 09:27 minutos (hora local) desta quinta-feira e o epicentro foi detetado a sul e sudeste do município de Catchiungo, sul de Angola, sentido com intensidade máxima V na cidade do Huambo.

De acordo com os dados disponíveis, "até ao momento, o abalo sísmico não causou damos pessoais", lê-se no comunicado do Inamet.

A rádio pública angolana noticiou que alguns municípios da província angolana do Bié, região centro sul do país, registaram igualmente hoje tremores de terra.

