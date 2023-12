A organização, criada em 2013 pelo Ministério do Trabalho e hoje dependente do Ministério da Justiça, indica, no documento divulgado na quarta-feira, que as mulheres e as crianças que as acompanham já representam a maioria dos imigrantes com pedidos de refúgio no Brasil.

De 2013 a 2022, o número de pedidos de refúgio feitos por mulheres aumentou de 10,5% para 45% e os pedidos de crianças menores de 15 anos aumentaram de 6,5% para 12,2% no mesmo período.

O relatório anual revela também que as mulheres venezuelanas, 45,9% do total, e as cubanas (46,8%) foram as que mais solicitaram o estatuto de refugiado desde 2013.

A série histórica também identificou um aumento no número de mulheres que solicita residência no país, incluindo não refugiadas, passando de 34,1% em 2013 para 42,9% em 2022.

Segundo o relatório, os estados brasileiros com mais mulheres imigrantes registadas são Roraima, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Amazonas e Rio Grande do Sul.

Segundo o coordenador de estatísticas do observatório, Tadeu de Oliveira, os dados mostram alterações no fluxo migratório nos últimos nove anos, principalmente dos acolhidos como refugiados.

"Este aumento (de mulheres e crianças) é prejudicial para os grupos que costumavam vir para o país. Os jovens adultos entre os 20 e os 39 anos estão a diminuir", disse o analista, citado no relatório.

Entre os refugiados, os venezuelanos constituem a maior comunidade imigrante do país, com 210.052 pedidos entre 2013 e 2022, superando os haitianos (38.884), os cubanos (17.855) e os angolanos (11.238).

O estudo revela ainda que o total de imigrantes no Brasil teve 130 mil filhos no país entre 2013 e 2021, com os bolivianos a liderar, com 21,3%, seguidos dos haitianos (13,5%) e venezuelanos (12,3%).

No mesmo período, imigrantes de outras origens que tiveram grande presença no século passado perderam terreno, especialmente de Portugal, Espanha, Alemanha e Itália, segundo o relatório anual.

Em 2022, com um total de 94.525 imigrantes, mais 69,1% do que em 2021 -- ano em que houve restrições de mobilidade internacional devido à pandemia -- 65,9% eram homens e 34,1% mulheres.

Por nacionalidade, no último ano, Angola (11%) liderou a imigração no Brasil, seguida pela China (9,3%) e pela Índia (8,7%).

Por outro lado, em 2022, o Haiti ultrapassou a Bolívia e o Peru, tornando-se o principal destino da América Latina e do Caribe das remessas que saem do Brasil, com 87 milhões de dólares (80,8 milhões de euros).

Os principais destinatários das remessas oriundas do Brasil no ano passado foram os Estados Unidos (425,5 milhões de dólares), Portugal (375,4 milhões) e Canadá (135,6 milhões).

No caso venezuelano, o volume enviado pelos seus imigrantes no Brasil para o país de origem tem permanecido muito inferior ao de outros países e contrasta com o seu elevado número de pessoas, concluiu-se no estudo.

