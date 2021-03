Uma investigação desta organização que analisa o impacto de políticas económicas nas mulheres concluiu que as mulheres são a maioria de trabalhadores em alguns dos setores mais afetados por confinamentos e obrigados a fechar, como a restauração, comércio e hotelaria.

A prova está no facto de terem recorrido ao sistema de 'lay-off' britânico ('furlough') mais 133 mil mulheres do que o número de homens, disse a portuguesa, que é diretora de Pesquisa e Política ('Head of Research and Policy') na organização.

"Estamos todos na mesma tempestade, mas estamos em barcos diferentes", salientou Sara Reis, durante o 'webinar' "O peso da pandemia sobre as mulheres: como a crise covid-19 alterou as condições do mercado de trabalho para as mulheres?", organizado pelo grupo Migrantes Unidos.

A combinação de salários baixos e perda de rendimento com a falta de trabalho e necessidade de cuidarem dos filhos ou fazer trabalho doméstico está a levar muitas mulheres a caírem abaixo do limiar pobreza e a recorrem a crédito ou bancos alimentares, acrescentou.

"As mulheres solteiras têm de fazer o papel de pais e de ganha-pão ao mesmo tempo, e obviamente têm mais dificuldade em situações de crise. As mulheres com companheiros têm maior probabilidade de reduzir horas e tirar tempo para tomar conta das crianças, o que pode afetar a carreira e perspetivas emprego", referiu.

Anabela Cunha, ama profissional, falou da falta de direitos e acesso a apoio a pessoas que exercem esta situação, enquanto Fez Endalaust falou das dificuldades que estão a ter muitas mulheres trabalhadores do sexo, atividade que não é ilegal no Reino Unido.

"A pandemia teve um impacto desastroso para muitos trabalhadores sexo. A procura baixou (...) e o encerramento de hotéis e restrições na circulação das pessoas na rua cortou completamente o rendimento para a maioria", explicou.

A organização Movimento de Resistência e Defesa dos Trabalhadores do Sexo (SWARM, na sigla em inglês) criou um fundo de apoio, mas mesmo as mulheres que trabalham por conta própria e têm direito a apoios sociais têm dificuldade em explicar a fonte dos rendimentos.

"As pessoas fazem este trabalho por diversas razões, como falta de oportunidades de trabalho ou de apoios estatais", notou Endalaust, de nacionalidade portuguesa, acrescentando que começou há seis anos, após sair de casa e ficar sem-abrigo e descobrir que não podia receber subsídios porque não tinha cidadania britânica.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.588.597 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Desde o início da pandemia o Reino Unido já registou um total de 4.218.520 casos positivos de covid-19 e até sábado tinha 140.062 mortes. Hoje as autoridades não divulgaram o número de óbitos, remetendo essa atualização para mais tarde.

Em Portugal, morreram 16.540 pessoas dos 810.094 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

BM // LFS

Lusa/Fim