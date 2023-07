Mulher que viajou com 11 crianças detida em Lisboa por suspeita de tráfico de pessoas

Uma mulher estrangeira, que viajou de Bissau acompanhada de 11 crianças, foi detida no sábado no aeroporto de Lisboa por suspeitas do crime de tráfico de pessoas, anunciou hoje o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).