Mulher gravemente ferida após ter sido aspergida com líquido inflamável na Alemanha

Berlim, 16 mar 2025 (Lusa) -- Uma mulher ficou gravemente ferida e tem a vida em risco, depois de ter sido aspergida com um liquido inflamável por um homem, num elétrico, que de seguida incendiou as suas roupas e fugiu do local, adiantou a polícia.