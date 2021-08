A mulher, de 40 anos, e a criança, de 10 anos, ambas de nacionalidade belga, foram "arrastadas por um agueiro, enquanto seguravam uma prancha de 'bodyboard', ficando isoladas numa zona rochosa a sul da praia da Amoreira", informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

As autoridades receberam o alerta pelas 17:45 e "para o local foram de imediato ativados elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos e elementos do Projeto 'SeaWatch'".

Chegadas ao local, as autoridades constataram que a mulher e a criança "se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica".

A AMN pede especial atenção aos agueiros. "Podem ser fatais e causar a morte por afogamento. Não deve entrar em pânico, nem tentar vencer a corrente, caso entre num agueiro, deve pedir ajuda e nadar paralelamente à linha de costa até deixar de sentir o efeito da corrente. Depois, deve tentar sair da água num local afastado desta corrente", explica a AMN.

JRS (AJO) // JMR

Lusa/Fim