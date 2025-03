Umaro Sissoco Embaló celebrou hoje a festa do Eid-Al-Fitr (celebração do fim do jejum) numa reza ao lado de cerca de duas dezenas de fiéis muçulmanos e no final disse aos jornalistas que "não há mal nenhum" que outros fiéis celebrem a mesma festa na segunda-feira.

O Presidente guineense afirmou que também nos outros países vizinhos alguns fiéis celebram o fim do jejum hoje e outros na segunda-feira, que será feriado na Guiné-Bissau, decretado pelo Governo.

A festa do final dos 30 dias de jejum é habitualmente marcada por esta divisão por dias, conforme o avistamento da lua, astro a partir do qual é regulado o calendário islâmico.

O imame Infali Cote, coordenador da comissão nacional de observação lunar na Guiné-Bissau, apelou aos fiéis muçulmanos do país para rezarem hoje com base em avistamentos da lua em diferentes pontos, mas a exortação não foi seguida por todos.

"Desejo boas festas a todos os muçulmanos e não muçulmanos do nosso país, aqueles que rezaram hoje e aqueles que vão rezar amanhã. Muitos países rezarem hoje e outros vão rezar amanhã. Não é nada do outro mundo", defendeu Umaro Sissoco Embaló.

O Presidente guineense desejou ainda saúde para os cidadãos doentes e "glória" para aqueles que morreram no decorrer deste ano.

A festa do final do jejum do Ramadão é marcada por uma reza ao amanhecer, um banquete familiar, visitas e trocas de prendas entre os fiéis muçulmanos.

O jejum, abstinência de alimentos e bebidas, assim como a abstinência de relações sexuais, do amanhecer ao pôr do sol, no Ramadão (nono mês do calendário islâmico) é um dos cinco pilares da religião muçulmana e é obrigatório para todos os fiéis desta religião em idade adulta e em boas condições de saúde.

