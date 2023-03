Rui Falcão Pinto de Andrade disse no final da reunião do Bureau Político do MPLA, hoje realizada sob orientação do presidente do partido, João Lourenço, que foi submetido à apreciação a estratégia de marketing político, a substituição de segundos secretários provinciais de algumas províncias e o relatório das atividades do último trimestre.

Segundo o porta-voz do MPLA, está agendada para o dia 31 de março uma reunião do Comité Central para analisar estes e outros temas.

"O Bureau Político reuniu-se para aprovar alguns documentos que vão à próxima reunião do Comité Central, mormente a agenda política 2023, como sabem vai ser lançada já no dia 11", referiu.

Na reunião de hoje foi também aprovada a composição da comissão de distinções do partido, que vai trabalhar para distinguir alguns militantes com trajetória conhecida, tendo igualmente sido aprovada a estratégia para a comunicação do MPLA.

O secretário para Informação do Bureau Político do MPLA sublinhou que o partido pretende "melhorar tudo, desde a infraestrutura até à organização".

"Mudam os métodos, muda a tecnologia, algumas coisas que é preciso aprimorar e nós vamos fazê-lo, não nos vamos antecipar à apresentação da agenda, fá-lo-emos no dia 11", frisou.

