Numa mensagem alusiva ao dia consagrado à juventude angolana, o Bureau Político do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) referiu que tem "consciência de que muito há ainda a fazer para a solução sustentada dos principais problemas da juventude angolana".

"O MPLA considera justas e legítimas as vossas reivindicações no domínio da formação, promoção e inserção no mercado de trabalho e defende o reforço de medidas que visa manter viva a chama da juventude angolana", referiu-se na nota.

O partido no poder em Angola desde 1975, ano da independência do país, instou o executivo a "continuar a trabalhar na busca incessante de soluções para uma melhor educação e formação profissional, criação e maior oferta de emprego para a satisfação das principais preocupações deste segmento importante da sociedade, que continua a manter lugar cativo na agenda de prioridades da governação para o período 2022-2027".

Pela data de hoje, o Bureau Político do MPLA saudou todos os jovens angolanos, exortando-os a primar pelo respeito à democracia e à preservação da paz, enquanto patrimónios fundamentais para o desenvolvimento integral de qualquer sociedade.

"O Bureau Político reitera que o país sempre contou com o papel da juventude em todas as frentes e aproveita a ocasião para agradecer a entrega abnegada, firme e patriótica, ao longo de todo processo de construção, implementação e consolidação na República de Angola de um Estado soberano democrático de direito", realçou, na mensagem.

O partido manifestou ainda apoio "de forma incondicional" ao desenvolvimento de um amplo movimento associativo juvenil e estudantil, com pendor para o voluntariado, que organize programas e projetos para garantir um futuro melhor aos jovens e às gerações futuras, bem como "a promoção de um comportamento e cultura patriótica e cívica dos cidadãos em geral e da juventude em particular".

NME // VM

Lusa/Fim