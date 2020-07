"Com esta ação, a Mozal quer, mais uma vez, reforçar o seu compromisso na participação ativa para o bem-estar das comunidades, juntando -se aos esforços do Governo e dos outros parceiros no combate à pandemia da covid-19", disse Gil Cumaio, diretor dos Assuntos Corporativos da Mozal, falando durante a entrega do material em Maputo.

Entre material doado, destacam-se máscaras, luvas cirúrgicas e termómetros, meios que serão usados por profissionais de saúde das unidades hospitalares na província de Maputo.