"Na quarta-feira, a partir das 15:00, montaremos um acampamento em frente ao Parlamento Europeu e o objetivo é contestar a grave situação que vivemos no nosso país no que concerne à habitação, à precariedade da mesma e à incapacidade dos portugueses em conseguirem continuar a suportar os custos com a habitação", disse o porta-voz do movimento.

André Escoval disse à Lusa que, numa altura de elevadas taxas de juro devido à apertada política monetária adotada pelo Banco Central Europeu (BCE) para baixar a inflação, "as famílias portuguesas estão sufocadas pela opção da política europeia".

"Entendemos que é necessário demonstrar junto das instituições, nomeadamente junto do Parlamento Europeu, esta grave situação que se vive em Portugal no que concerne à habitação e vamos fazê-lo através de uma iniciativa que passará por montar tendas para chamar a atenção sobre aquilo que se vive no nosso país", acrescentou André Escoval.

Com esta ação, o movimento pretende "pedir que as taxas de juros baixem efetivamente para que isto se reflita na vida dos portugueses", num apelo endereçado às instituições europeias, nomeadamente ao BCE.

Questionado sobre se a crise política que se vive em Portugal poderá afetar a adoção de políticas para o setor da habitação, André Escoval considerou que "o Governo está na plenitude das suas funções".

A taxa de inflação tem vindo a baixar nos últimos meses após registar valores históricos devido à reabertura da economia pós-pandemia de covid-19, à crise energética e às consequências económicas da guerra na Ucrânia, mas ainda assim acima do objetivo de 2% fixado BCE para a estabilidade dos preços.

Para o atingir, o BCE tem apertado a política monetária com sucessivos aumentos das taxas de juro, agora estabilizados.

