A informação disponibilizada na página oficial na Internet da ANA- Aeroportos de Portugal indica que 13 aviões de diversas companhias aéreas conseguiram aterrar desde hoje de manhã no Aeroporto da Madeira- Cristiano Ronaldo, provenientes de Bruxelas, Lisboa, Budapeste, Faro, Paris, Porto Santo, Nova Iorque, Berlim, Praga e Varsóvia.

Ainda segundo a ANA, estão canceladas 28 partidas e, até 18:30, apenas tinham descolado quatro voos.

Pelas 19:00, estavam a decorrer operações de embarque de outros voos.

Em comunicado, a ANA revelou que durante o dia de hoje foram cancelados 55 voos, mantendo-se acionado o plano de contingência ativado na segunda-feira, "com reforço de recursos humanos no terminal para apoiar na informação aos passageiros".

"Devido a uma melhoria das condições meteorológicas, a partir das 17:40, começaram a ser realizadas algumas operações de aterragem e descolagem", lê-se na nota da empresa.

Ainda segundo a ANA, o aeroporto continua "a trabalhar com os seus parceiros para assegurar apoio aos passageiros que ficam retidos, nomeadamente a garantia de assistência de enfermagem 24 horas e instalação de cadeiras", tendo durante a noite de segunda-feira sido distribuídos colchões e mantas aos passageiros que ficaram no terminal.

"As equipas do aeroporto em conjunto com voluntários da Casa do Voluntario encontram-se no terminal para distribuição de água e alguns alimentos aos passageiros", acrescenta ainda a empresa.

Na nota, a ANA volta a apelar aos passageiros que confirmem, junto dos operadores turísticos e/ou companhias aéreas, o estado do voo antes de se deslocarem para o aeroporto, de modo a evitar deslocações e aglomerações desnecessárias.

Devido à depressão Óscar que afetou a Madeira, com forte precipitação que colocou a costa norte e zonas montanhosas da ilha da Madeira sob aviso vermelho até às 15:00, a ANA acionou na segunda-feira o plano de contingência do aeroporto da ilha.

Segundo a ANA, na segunda-feira foram cancelados 28 voos e outros 12 divergiram para diversos aeroportos ou regressaram à origem.

O temporal provocou sobretudo deslizamentos de terras, inundações e quedas de árvores nos concelhos do Funchal, Santa Cruz, Machico e Câmara de Lobos.

Os municípios mais afetados reportaram que 38 pessoas ficaram desalojadas.

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha estiveram sob aviso vermelho entre as 15:00 de segunda-feira e as 15:00 de hoje devido à chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar.

O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que registou o período mais crítico entre as 06:00 e as 09:00.

O arquipélago ficou depois sob aviso amarelo para o vento e laranja para precipitação.

AMB/VAM // VAM

Lusa/fim