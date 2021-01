Uma delegação do "Movimento pró-dignidade a favor do Estatuto do Antigo Combatente" esteve hoje reunida com a secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento e Castro, no Ministério da Defesa Nacional, em Lisboa, para reivindicar melhorias no estatuto aprovado no ano passado.

Em declarações à agência Lusa, um dos representantes do movimento, José Maria Monteiro, afirmou que a reunião serviu essencialmente para "fazer um ponto de situação" do trabalho que tem sido desenvolvido no âmbito deste estatuto, em relação ao qual os representantes exprimiram o seu "descontentamento".