Organizada pela companhia A Bruxa Teatro, com o apoio da câmara municipal e outras entidades, a iniciativa, com direção artística de Figueira Cid, vai decorrer no Espaço Celeiros, em Évora.

Esta mostra de teatro vai ter "uma programação focada na criação teatral contemporânea desenvolvida em território português", indicou a organização.

Segundo a companhia A Bruxa Teatro, a programação do evento inclui 10 espetáculos de outras tantas companhias, as quais são oriundas das zonas Covilhã, Faro, Lisboa, Montemor-o-Novo, Setúbal e Sintra, para além de oficinas de teatro.

A iniciativa, sublinhou, procura levar a Évora "uma amostra diferenciada da produção nacional mais recente com destaque para a dramaturgia contemporânea" para diversificar "a oferta artística desta região".

"Pretendemos dar visibilidade a diferentes companhias nacionais dos grandes centros urbanos e também de regiões do interior do país e apresentar ao público diferentes linguagens artísticas do teatro contemporâneo", assinalou.

Com todos os espetáculos marcados para as 21:30, no Espaço Celeiros, o Évora Teatro Fest arranca, no sábado, com a peça "Solitária", pela Alma d'Arame, e prossegue, na terça-feira, com "Paradjanov -- A Celebração da Vida", pela ASTA - Associação Teatral e Outras Artes.

"A Paz Perpétua", pelo Teatro Estúdio Fontenova, é o espetáculo que está marcado para o dia 07, o qual é seguido, no dia 09, pela peça "Romeu e Romeu", pelo LAMA Teatro.

A mostra de teatro continua, no dia 12, com "A Voz Humana", pelo Teatro do Eléctrico, e, no dia 14, sobe ao palco o espetáculo "Confiando (Confinado)", pelo Fio d'Azeite -- Marionetas do Chão de Oliva.

"Damas da Noite -- uma farsa de Elmano Sancho", pelo Loup Solitaire, no dia 16, "I'm So Excited", de Mário Coelho, no dia 19, "O Triciclo", com produção de DOIS, no dia 21, e "A Coragem da Minha Mãe", pelos Artistas Unidos, no dia 12, são os restantes espetáculos.

