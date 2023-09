Close Up é um dos momentos do programa Observatório de Cinema, que a Câmara Municipal e a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão organizam ao longo do ano, e esta oitava edição é dedicado à infância e à juventude, entre 14 e 21 de outubro.

Segundo a programação anunciada, está prevista uma retrospetiva integral do cinema de animação da realizadora Regina Pessoa, "dona de um estilo único, inovadora, poeta, sensível e que embebe o espectador nas suas narrativas como ninguém".

A abertura do Close Up acontece na Casa das Artes, com uma atuação do grupo Sétima Legião, a celebrar 40 anos, e que foi convidado a musicar ao vivo a curta-metragem "Um tesoiro" (1958), de António Campos, recentemente restaurada.

Entre as mais de 30 sessões programadas, que cruzam cinema contemporâneo com a história do cinema, sem perder o foco na infância e juventude, o Close Up propõe filmes de Abbas Kiarostami, Maurice Pialat, além de duas estreias portuguesas na longa-metragem, com "Vadio", de Simão Cayatte, e "Os demónios do meu avô", de Nuno Beato.

Na secção "Histórias do Cinema" estarão em foco o realizador norte-americano John Cassavetes e o brasileiro Glauber Rocha, e há um novo programa, intitulado "Isto não é um filme", que "situa a sala de cinema como arquitetura de exibição", e no qual estão os filmes "O voo do falcão", de Yuri Ancarani, e "Ursos não há", de Jafar Panahi.

O Close Up, que terá ainda sessões para escolas e famílias, vai terminar com "A Sibila", filme de Eduardo Brito a partir do romance homónimo de Agustina Bessa-Luís, com a presença do realizador e parte do elenco.

