Na 5.ª edição da MAR, organizada pela companhia Teatro do Mar, vão estar representados cerca de 26 projetos artísticos, oriundos de Portugal, Espanha, França, Finlândia, Reino Unido e Lituânia.

Durante três dias, a arte ocupará as ruas da cidade do litoral alentejano com um programa "bastante abrangente" e dirigido a "todos os públicos", explicou à agência Lusa a encenadora e diretora artística do Teatro do Mar, Julieta Aurora Santos.

O programa "é para todos os públicos e ocupa diferentes lugares do nosso território que, aliás, é o grande propósito das artes de rua, ligarmo-nos uns aos outros e também do ponto de vista afetivo ao nosso território, criando novas memórias com a vivência dos espetáculos", frisou.

"Optamos por uma programação que seja diversa no sentido em que aborda muitas disciplinas artísticas diferentes e em espetáculos que possam chegar ao coração das pessoas", explicou a responsável.

A avenida Vasco da Gama, o centro histórico e a zona envolvente ao Castelo, o Pátio das Artes e o espaço exterior do Centro de Artes de Sines (CAS), o Jardim das Descobertas e a antiga Estação de Comboios, são alguns dos locais onde vão ser apresentados os espetáculos.

A edic¸a~o deste ano "sera´ dedicada a Ana Piu (1973-2023), palhac¸a, antropo´loga e ativista, em sua memo´ria e em nome de todas as mulheres palhac¸as do mundo, na sua nobre demanda de tocar o corac¸a~o de todos e criar arte e sorrisos", revelou, em comunicado, a organização.

"Este ano temos muita programação portuguesa e do melhor que se faz no nosso país", adiantou Julieta Aurora Santos.

Entre os artistas portugueses, destaque para a performance do artista João Paulo Santos, no Quintalão do Castelo, o circo caótico de Daniel Seabra, no Largo Poeta Bocage (sábado), ou os portugueses Laboratório (sexta-feira) que atuam no Largo João de Deus.

A mostra inclui ainda o espetáculo da companhia 'Seiko Dance' (Lituânia), que será apresentado, no sábado, em duas sessões, para grupos de 50 espetadores que serão convidados a "seguir os bailarinos" num percurso pelas "dunas e pela praia" da Costa do Norte.

A M.A.R arranca na sexta-feira, no Largo Poeta Bocage, com a companhia espanhola "Du'k'To" que apresenta o espetáculo de dança "A Rienda Suelta", e prossegue com a instalação "Esta pessoa não existe", da artista Elisabete Sousa, na Capela da Miserico´rdia, e o espetáculo de fotografia e música dos artistas Rui Pereira e Rini Luyks, na Bica do Castelo.

O primeiro dia reserva ainda espaço para as performances de dança e música da companhia espanhola "Ambae", no exterior do CAS, e de dança e vídeo, da Madrasta Dance, no Pátio das Artes.

No sábado, o programa inclui vários espetáculos de circo, acrobacia de solo, trampolim, trapézio e dança, instalações e performance de fotografia e música em vários locais da cidade.

No domingo, a programação é dedicada às crianças e às famílias com performances, jogos interativos, marionetas holográficas, teatro físico, malabarismo e circo no Jardim das Descobertas e na antiga Estação de Comboios.

