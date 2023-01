A mensagem de Blinken foi enviada através do chefe da diplomacia egípcia, Sameh Shukri, com quem Lavrov se reuniu hoje em Moscovo.

Blinken esteve com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito durante uma deslocação ao Cairo na segunda-feira.

"Confirmo (...) Ouvimos mais uma vez que a Rússia deve acabar ..., que a Rússia deve sair..., e que depois tudo pode vir a ficar bem", disse Lavrov numa conferência de imprensa, após uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito.

Lavrov frisou que a "Rússia está disposta a escutar qualquer proposta séria no sentido de solucionar a situação atual, num contexto mais amplo".

Shukri recordou que Blinken visitou o Egito na segunda-feira, onde se reuniu com o presidente egípcio, Abdelfatah al Sisi, tendo debatido "as relações bilaterais e também a crise entre a Ucrânia e a Rússia" e "em particular", os aspetos militares.

"Transmiti ao meu colega Lavrov, os pontos de vista que escutei dos colegas norte-americanos", disse referindo que o Egito defende uma solução política e negociada, assim como defende o fim dos confrontos armados.

"Enquanto o 'Ocidente' continua a mandar armas mais potentes para a Ucrânia, a Rússia toma medidas para impedir as tentativas para se transformar a Ucrânia numa ameaça ainda maior para a nossa segurança", afirmou Lavrov.

O ministro dos Negócios Estrangeiros voltou a afirmar que que "há muito tempo" que a NATO está envolvida numa guerra contra a Rússia, criticando o abastecimento de material bélico às forças de Kiev.

Por isso, concluiu, as Forças Armadas da Rússia e as chefias militares russas "tomam todas as medidas necessárias para que os planos do 'Ocidente' não se concretizem".

PSP // APN

Lusa/fim