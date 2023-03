"Mais uma vez pedimos às autoridades moldavas que ponham fim à sua retórica de confronto anti-russo, que é completamente infundada", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, em comunicado.

O Parlamento da Moldova adotou hoje uma declaração condenando a ofensiva russa na Ucrânia, em curso desde 24 de fevereiro de 2022, e apoiando a soberania e independência do país vizinho da Rússia.

Em meados de fevereiro, a Presidente da Moldova, Maia Sandu, tinha acusado a Rússia de fomentar um golpe para derrubar o seu Governo, baseando-se em alegados documentos intercetados pelos serviços secretos ucranianos.

A porta-voz da diplomacia russa também denunciou a proliferação de "informações falsas sobre os planos inexistentes de Moscovo para desestabilizar a situação" na Moldova e sobre as tentativas de "aumentar artificialmente as tensões" à volta da situação na região separatista pró-russa da Transdniestria.

"Da nossa parte, confirmamos a vontade em reforçar uma cooperação pragmática e construtiva com Chisinau e prosseguir os esforços para resolver o problema da Transdniestria", acrescentou Zakharova.

A Moldova, ex-república soviética com ambições de integrar a União Europeia, teme poder vir a ser o próximo alvo de Moscovo, após a invasão da Ucrânia.

Neste contexto tenso, o Presidente russo, Vladimir Putin, revogou no final de fevereiro um decreto de 2012 que servia de marco para permitir às partes envolvidas uma solução para a questão da região separatista da Transístria, "com base no respeito pela soberania" da Moldova.

RJP // APN

Lusa/Fim