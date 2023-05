"Como mostra a prática com outras mercadorias, com outros produtos, se se pára de comprar num lugar, começa-se a comprar noutros", afirmou Peskov, numa conferência de imprensa.

Segundo o porta-voz da presidência russa, "o mercado mundial é muito móvel e rico em direções alternativas".

Peskov comentou assim as palavras do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que espera que a cimeira do bloco G7, que arrancou hoje no Japão, resulte num acordo sobre novas restrições ao comércio de diamantes russos, cortando assim uma via de financiamento de Moscovo para a sua invasão da Ucrânia.

"Tenho a certeza que o foco será restringir o comércio de diamantes", garantiu Michel, que destacou que as discussões estão centradas "em como melhorar o controlo da origem" das pedras preciosas "e na implantação de um sistema eficiente".

O representante do Conselho Europeu defendeu ainda que o mais importante é que o novo sistema "seja doloroso para a Rússia e eficaz para travar a sua máquina de guerra", mas sem prejudicar os países que promovem as sanções.

O Reino Unido anunciou também novas medidas visando o setor de mineração da Rússia, incluindo o comércio de diamantes, que rende a Moscovo milhares de milhões de dólares todos os anos.

Londres vai impor ainda restrições a vários metais de origem russa, especificamente cobre, alumínio e níquel, além de estar a preparar uma nova ronda de sanções a 86 indivíduos e empresas ligadas ao Presidente russo, Vladimir Putin, e à indústria militar russa.

Os líderes do G7 já anunciaram em comunicado, depois de uma reunião à porta fechada, novas sanções contra a Rússia e reafirmaram o compromisso de ajudar Kiev "durante o tempo que for necessário".

Até agora, três dos membros do G7 (Estados Unidos, Canadá e Reino Unido) impuseram sanções à entidade russa Alrosa, a maior produtora de diamantes do mundo e uma importante fonte de receita para Moscovo.

A Rússia exportou quase cinco mil milhões de dólares (4,6 mil milhões de euros) em diamantes em 2021, de acordo com o Observatório de Complexidade Económica, um portal de dados de comércio internacional criado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts.

A União Europeia comprou, no ano passado, diamantes russos no valor de mais de um mil milhão de euros, segundo dados da Eurostat.

Os Emirados Árabes Unidos, a Índia e a Bélgica estão entre os principais importadores.

