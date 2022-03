A lista de países foi preparada na sequência de um decreto presidencial de sexta-feira, revelou hoje a agência russa Interfax, e inclui os territórios estrangeiros que, segundo Moscovo, cometem ações hostis contra a Federação Russa, empresas e cidadãos russos.

Segundo a Interfax, o despacho com a lista foi assinado pelo primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, e faz parte do Decreto do Presidente da Federação Russa, Vladimir Putun, "sobre o procedimento temporário para o cumprimento de obrigações com certos credores estrangeiros".

De acordo com este documento, a Noruega, o Japão, o Mónaco, a Coreia do Sul, a Suíça, a Albânia, Andorra, a Islândia e o Liechtenstein também são 'países hostis'.

A própria Ucrânia está incluída e também a Nova Zelândia, São Marino, a Macedónia do Norte, Singapura, Taiwan, Montenegro e até a Micronésia.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

